Аттар: бой между Фергюсоном и Макгрегором придаст ценности чемпионскому поясу

Аудье Аттар, президент промоутерской компании Paradigm Sports Management, занимающейся делами Конора Макгрегора и Тони Фергюсона, поделился мнением относительно возможного боя между двумя их клиентами.



«Не могу подтвердить, что Макгрегор проведёт следующий бой с Фергюсоном. Могу сказать другое. Фергюсон заслужил бой за пояс, завоевал пояс временного обладателя титула. Конор же не избегает вызова. Бой с Нэйтом Диасом имеет смысл, у них трилогия, и боя в лёгком весе ещё не было. Если честно, то смысл есть в обоих поединках. Но если поединок пройдёт между Конором и Тони, то это придаст ценности чемпионскому поясу», — цитирует Аттара MMAJunkie.