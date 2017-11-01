Сен-Пьер: я влез в драку с Биспингом не потому, что должен, а потому что хочу

Боец смешанных единоборств Жорж Сен-Пьер рассказал об отношении к предстоящему титульному бою с Майклом Биспингом. Поединок Биспинга и Сен-Пьера пройдёт 4 ноября на турнире UFC 217 в «Мэдисон Сквер Гарден».



«Подготовка прошла здорово. Не обошлось без стресса, но стоило мне закрыть глаза и спросить себя, действительно ли я хочу этого, ответ был — да, хочу. Я влез в это не потому, что должен, а потому что действительно хочу этого. Это делает меня счастливым.



Доказывать мне нечего. Хочу жить полной жизнью. Почему бы мне не вернуться на ринг? И почему бы не подраться с Биспингом за чемпионский пояс? Многие хотели бы оказаться на моём месте, так что я воспользуюсь шансом и сделаю то, что оставит мне приятные воспоминания на всю жизнь», — цитирует Сен-Пьера MMA Fighting…