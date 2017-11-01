Хиггинс: Хирн хочет сорвать бой Джошуа и Паркера

Дэвид Хиггинс, промоутер чемпиона WBO в супертяжёлом весе Джозефа Паркера, считает, что Эдди Хирн пытается сорвать объединительный бой между Паркером и Энтони Джошуа, предлагая запредельно маленькие гонорары.



«Эдди Хирн предлагает Джозефу Паркеру всего 20 процентов, чтобы сорвать бой и защитить свою курицу, несущую золотые яйца. Он прекрасно понимает, что мы не согласимся на такую сумму. Это оскорбление. Не настаиваю на равном разделении гонорара, Джошуа должен получить больше 50 процентов, но мы должны получить больше двадцати процентов», — цитирует Хиггинса ESPN.