До 10 000 рублей каждому на первый депозит! Получить!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные

Хиггинс: Хирн хочет сорвать бой Джошуа и Паркера

Бокс/ММА

Дэвид Хиггинс, промоутер чемпиона WBO в супертяжёлом весе Джозефа Паркера, считает, что Эдди Хирн пытается сорвать объединительный бой между Паркером и Энтони Джошуа, предлагая запредельно маленькие гонорары.

«Эдди Хирн предлагает Джозефу Паркеру всего 20 процентов, чтобы сорвать бой и защитить свою курицу, несущую золотые яйца. Он прекрасно понимает, что мы не согласимся на такую сумму. Это оскорбление. Не настаиваю на равном разделении гонорара, Джошуа должен получить больше 50 процентов, но мы должны получить больше двадцати процентов», — цитирует Хиггинса ESPN.

Источник: ESPN US Сообщить об ошибке
Теги
Джозеф Паркер Энтони Джошуа
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент