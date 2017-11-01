Бродхёрст: Бивол — крутой боксёр, но возможно всё

Австралийский полутяжеловес Трент Бродхёрст поделился мнением о предстоящем поединке с чемпионом WBA Дмитрием Биволом.



«Бивол — крутой боксёр, но стоит вспомнить бой между Джеффом Хорном и Мэнни Пакьяо, чтобы понять, что возможно всё. Я посмотрел много видео с его боями, последние два поединка особенно тщательно. Да, мы оба дрались с Робертом Берриджем, но это уже ничего не значит, я совершенно другой боец.



Думаю, первые шесть раундов нас ждёт тактическое противостояние. Не думаю, что Бивол может завершить поединок одним ударом, но он хорош в том, что неплохо контролирует дистанцию длинными ударами», — цитирует Бродхёрста Fightnews.