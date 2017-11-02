Трояновский: не стоит ждать для Бивола лёгкой победы над Бродхёрстом

Российский боксёр Эдуард Трояновский поделился ожиданиями от предстоящего поединка своего соотечественника Дмитрия Бивола с австралийцем Трентом Бродхёрстом, запланированного на 4 ноября в Монако. В бою с Бродхёрстом Бивол будет проводить защиту титула регулярного чемпиона мира по версии WBA в полутяжёлом весе.



«Нельзя говорить, что его ждёт легкая победа. Мы ждём и болеем за Диму и надеемся, что он выиграет и отстоит звание чемпиона мира. Бокс – непредсказуемая вещь, но, конечно, за Диму мы болеем. На данном уровне точно не будет лёгкой победы», — цитирует Трояновского «Р-Спорт».