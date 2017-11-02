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175 лет назад 2016
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Головкин в ноябре посетит Мексику

Бокс/ММА

Чемпион мира в среднем весе по версиям IBF/IBO/WBA/WBC Геннадий Головкин в этом месяце посетит Мексику. Об этом сообщил промоутер казахстанского боксёра Том Лёффлер.

«Мы планируем отправиться в Мексику в ноябре. Мы получили приглашение как от WBC, так и от мэра Мехико. Поэтому мы с нетерпением ждём возможность отправиться в Мехико и Монтеррей.

У Геннадия много поклонников в Мексике. Он сделал пожертвование в фонд Карлоса Слима в пользу пострадавших от землетрясения в Мексике», — цитирует Лёффлера BoxingScene.

Источник: BoxingScene Сообщить об ошибке
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Геннадий Головкин
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