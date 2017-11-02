Головкин в ноябре посетит Мексику

Чемпион мира в среднем весе по версиям IBF/IBO/WBA/WBC Геннадий Головкин в этом месяце посетит Мексику. Об этом сообщил промоутер казахстанского боксёра Том Лёффлер.



«Мы планируем отправиться в Мексику в ноябре. Мы получили приглашение как от WBC, так и от мэра Мехико. Поэтому мы с нетерпением ждём возможность отправиться в Мехико и Монтеррей.



У Геннадия много поклонников в Мексике. Он сделал пожертвование в фонд Карлоса Слима в пользу пострадавших от землетрясения в Мексике», — цитирует Лёффлера BoxingScene.