Шлеменко: Мусаси вообще никто не бил так, как я

Российский боец Александр Шлеменко не меняет своего мнения относительно судейства в бою с Гегардом Мусаси, состоявшемся на турнире Bellator. Россиянин не считает справедливым решение судей присудить победу сопернику по очкам.



«Да, я так считаю. Часто говорят, мол, нужно выигрывать нокаутом или сабмишеном, и никто тебя не засудит. Это, конечно, так. Но не стоит забывать, что Мусаси – очень сильный боец, который побывал в нокауте лишь однажды за всю свою карьеру. Его вообще никто никогда не бил так, как я в нашем бою. Я уверен, что победил, мой перевес был ощутимым, и я далеко не одинок в этой уверенности.



Политика сейчас, к сожалению, повсеместно вмешивается в спорт. И русофобия – не миф, я и сам реально чувствую её на себе. Скажем, россиянину получить сейчас американскую визу стало ещё сложнее, чем раньше. Но в данном случае я не думаю, что именно массированная антироссийская пропаганда в западных СМИ стала главной причиной. В конце концов, засуживают ведь не только спортсменов из России, но и из других стран тоже. Дело тут уж скорее в недостаточной квалификации многих арбитров. Наш с Мусаси бой был главным боем вечера, и он венчал собой многочасовую программу. Многие судьи на тот момент, видимо, уже просто устали, перестали подмечать все нюансы происходящего в ринге. А то и вовсе подспудно хотели, чтобы всё это уже поскорее закончилось. А в итоге отсутствие должной концентрации с их стороны, неправильное выполнение своей работы может какому-то спортсмену сломать судьбу», — цитирует Шлеменко «МК в Омске».