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175 лет назад 2016
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Бриггс утверждает, что ему предложили поединок с Фьюри

Бокс/ММА

Бывший чемпион мира в тяжёлом весе Шеннон Бриггс подчеркнул, что получил предложение о бое с другим экс-чемпионом мира, Тайсоном Фьюри, который по-прежнему отстранён от соревнований в связи с употреблением наркотиков и допинговым скандалом. Бриггс же лишился возможности титульного боя из-за того, что также попался на применении запрещённых препаратов.

«Мне позвонил Френк Уоррен, промоутер Тайсона Фьюри. Они хотят использовать меня, чтобы подогреть интерес к поединку между Фьюри и Энтони Джошуа. Но это нестрашно, я переживу. Побью Фьюри, и не будет никакого боя с Джошуа», — приводит слова Бриггса The Sun.

Источник: The Sun Сообщить об ошибке
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