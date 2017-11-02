Бриггс утверждает, что ему предложили поединок с Фьюри

Бывший чемпион мира в тяжёлом весе Шеннон Бриггс подчеркнул, что получил предложение о бое с другим экс-чемпионом мира, Тайсоном Фьюри, который по-прежнему отстранён от соревнований в связи с употреблением наркотиков и допинговым скандалом. Бриггс же лишился возможности титульного боя из-за того, что также попался на применении запрещённых препаратов.



«Мне позвонил Френк Уоррен, промоутер Тайсона Фьюри. Они хотят использовать меня, чтобы подогреть интерес к поединку между Фьюри и Энтони Джошуа. Но это нестрашно, я переживу. Побью Фьюри, и не будет никакого боя с Джошуа», — приводит слова Бриггса The Sun.