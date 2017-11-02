Йоанна Енджейчик: я достигну рекорда Ронды Роузи

Чемпионка UFC в весе до 52 кг Йоанна Енджейчик подчеркнула, что готова побить рекорд Ронды Роузи по числу успешных защит чемпионского пояса. В субботу, 4 ноября, Енджейчик ждёт шестая защита титула, на счету Роузи шесть успешных титульных боёв в ранге чемпиона UFC. Соперницей Енджейчик станет Роуз Намаюнас.



«4 ноября намерена провести большой бой. Поверьте, я достигну рекорда Ронды Роузи, чтобы затем его побить. Я не сдаюсь, никогда не опускаю руки. Я готова к этому. Могу сказать, что была готова с момента рождения», — цитирует Енджейчик MMAjunkie.