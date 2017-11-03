Хирн: бой Джошуа — Фьюри может стать важнее, чем встреча Джошуа с Уайлдером

Эдди Хирн, промоутер чемпиона мира в супертяжёлом весе Энтони Джошуа, заявил, что встреча с экс-чемпионом Тайсоном Фьюри может стать для его подопечного даже важнее, чем бой с обладателем пояса по версии WBC Деонтеем Уайлдером.

«Вы говорите о бое Джошуа с Уайлдером, но бой Энтони с Фьюри может стать куда большим событием, чем встреча с Деонтеем. Это два абсолютно разных характера и стиля. Два непобеждённых чемпиона. Это великолепное шоу.

Но сперва Тайсону нужно вернуться в игру. Он должен показать всей Британии, что он всё ещё серьёзен, и сделать это не посредством социальных сетей, а в боксёрском зале. Джошуа сказал мне, что готов к этому бою. Мы хотим помочь Фьюри решить его проблемы и потом сесть вместе и решить, что нужно сделать для организации самого крупного боя в истории Великобритании", — приводит слова Хирна BoxingScene.