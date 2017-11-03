Махачев встретится с Тибо на UFC 220 в январе 2018 года

Российский боец UFC Ислам Махачев встретится с Глейсоном Тибо, сообщает MMAFighting.com. Поединок пройдёт 20 января 2018 года в рамках шоу UFC 220.



На данный момент на счету Махачева четыре боя в UFC, в которых он одержал три победы. Глейсон Тибо не выходил в клетку с 2015 года, после того, как был дисквалифицирован за употребление допинга. Всего на счету Тибо 26 боёв в UFC.