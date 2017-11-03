Сен-Пьер: моя цель — отправить Биспинга на пенсию

Боец смешанных единоборств Жорж Сен-Пьер рассказал об отношении к предстоящему титульному бою с Майклом Биспингом. Поединок Биспинга и Сен-Пьера пройдёт 4 ноября на турнире UFC 217 в «Мэдисон Сквер Гарден».



«Я вернулся. Нет другого такого места, где я хотел бы находиться, чем то, где я сейчас. Моё спокойствие — это затишье перед бурей. У Биспинга длинный язык, но если он хочет тратить свою энергию попусту, то пусть продолжает. У меня одна цель — отправить его на пенсию. В субботу он будет избит», — цитирует Сен-Пьера MMAFighting.