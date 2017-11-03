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175 лет назад 2016
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Уайлдер: как только Джошуа ответит мне согласием, за мной не заржавеет

Бокс/ММА

Чемпион мира в супертяжёлом весе по версии WBC Деонтей Уайлдер в очередной раз подверг критике обладателя чемпионских поясов IBF/IBO/WBA Энтони Джошуа, подчеркнув, что он готов выйти на ринг в любой момент.

«Боксу нужен объединительный поединок между мной и Джошуа. Как только Джошуа ответит мне согласием, за мной не заржавеет. Пока же он только отвлекает людей. Но я не виню его, он понимает, насколько реальна угроза от меня. Я могу в миг завершить его карьеру», — приводит слова Уайлдера BoxingScene.

Источник: BoxingScene Сообщить об ошибке
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