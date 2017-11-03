Уайлдер: как только Джошуа ответит мне согласием, за мной не заржавеет

Чемпион мира в супертяжёлом весе по версии WBC Деонтей Уайлдер в очередной раз подверг критике обладателя чемпионских поясов IBF/IBO/WBA Энтони Джошуа, подчеркнув, что он готов выйти на ринг в любой момент.



«Боксу нужен объединительный поединок между мной и Джошуа. Как только Джошуа ответит мне согласием, за мной не заржавеет. Пока же он только отвлекает людей. Но я не виню его, он понимает, насколько реальна угроза от меня. Я могу в миг завершить его карьеру», — приводит слова Уайлдера BoxingScene.