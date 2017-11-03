Макгрегор: уверен, что победил бы Мейвезера в матче-реванше

Чемпион UFC в лёгком весе Конор Макгрегор подчеркнул, что смог бы победить Флойда Мейвезера, если бы получил шанс на реванш. В первом бою Мейвезер победил техническим нокаутом в 10-м раунде.



«Он три раза менял тактику по ходу боя. В третий раз он использовал мексиканский стиль — поднял перчатки, присел и начал наступать. Это застало меня врасплох, поскольку он никогда раньше так не действовал. Я не ожидал этого, не был готов, и это принесло ему победу. Он молодец, но таковы факты. Если бы у меня был ещё один шанс, я бы победил», — цитирует SkySports Макгрегора.