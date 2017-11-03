Макгрегор: моя цель — первое место в списке богатейших спортсменов «Форбс»

Чемпион UFC в лёгком весе Конор Макгрегор подчеркнул, что его цель на 2018 год — стать богатейшим спортсменом мира в рейтинге «Форбс».



«Криштиану Роналду в прошлом году занял первое место в рейтинге, а я был 24-м с выручкой в $ 34 млн. В следующем году, если ничего не изменится, Флойд Мейвезер будет первым, я — вторым, а Роналду опустится на третье место. Но если я проведу пару боёв, то смогу опередить Флойда. В этом году моя цель — стать самым богатым спортсменом за 2018 год на пути к общему заработку в $ 1 млрд», — цитирует Макгрегора BoxingScene.