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175 лет назад 2016
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Уайт: после поражения Стиверна я стану обязательным претендентом

Бокс/ММА

Британский супертяжеловес Диллиан Уайт выразил уверенность, что Бермейн Стиверн проиграет бой Деонтею Уайлдеру, что позволит ему стать обязательным претендентом на чемпионский пояс по версии WBC.

«Я по-прежнему хочу провести поединок против Деонтея Уайлдера. Мы попробуем это устроить. Я остаюсь первым претендентом и, насколько мне известно, после поражения Стиверна должен стать обязательным претендентом. Рейтинги будут обновлены в ближайшие несколько дней, и я должен занять в них первую позицию», — цитирует Уайта BoxingScene.

Источник: BoxingScene Сообщить об ошибке
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