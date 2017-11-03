Уайт: после поражения Стиверна я стану обязательным претендентом

Британский супертяжеловес Диллиан Уайт выразил уверенность, что Бермейн Стиверн проиграет бой Деонтею Уайлдеру, что позволит ему стать обязательным претендентом на чемпионский пояс по версии WBC.



«Я по-прежнему хочу провести поединок против Деонтея Уайлдера. Мы попробуем это устроить. Я остаюсь первым претендентом и, насколько мне известно, после поражения Стиверна должен стать обязательным претендентом. Рейтинги будут обновлены в ближайшие несколько дней, и я должен занять в них первую позицию», — цитирует Уайта BoxingScene.