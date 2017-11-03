Взвешивание UFC 217: Биспинг и Сен-Пьер показали почти равный вес

В ночь с 4 на 5 ноября на арене «Мэдисон Сквер Гарден» (Нью-Йорк, США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 217. Главным его событием станет встреча между чемпионом промоушена в среднем весе Майклом Биспингом и Жоржем Сен-Пьером. В канун противостояния бойцы прошли официальную церемонию взвешивания. По её итогам Биспинг оказался немного тяжелее оппонента. Весы под британцем показали 83,733 кг, в то время как Сен-Пьер потянул на 83,642 кг.

Также в рамках турнира состоится титульный бой в легчайшем весе. Действующий обладатель пояса Коди Гарбрандт перевесил оппонента Ти Джея Диллашоу. Первый показал на весах 61,235 кг, Диллашоу же потянул на 61,144 кг.

Чемпионка UFC Йоанна Енджейчик прошла взвешивание лишь со второго раза. Российский тяжеловес Алексей Олейник оказался легче своего соперника Кёртиса Блейдиса почти на 6 кг. По итогам процедуры все бойцы уложились в лимиты своих весовых категорий.

UFC 217. Взвешивание

Основной кард:

Майкл Биспинг (184,6 фунтов) — Жорж Сен-Пьер (184,4 фунта)

Коди Гарбрандт (135) — Ти Джей Диллашоу (134,8)

Йоанна Енджейчик (115) — Роуз Намаюнас (114)

Хорхе Масвидаль (171) — Ситвен Томпсон (170,4)

Пауло Коста (185,8) — Джонни Хендрикс (185,8).