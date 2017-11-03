Бродхёрст перевесил Бивола

Завтра, 4 ноября, в Монако пройдёт вечер бокса, в рамках которого состоится титульный бой между чемпионом мира в полутяжёлом весе по версии WBA Дмитрием Биволом (11-0, 9 КО) и Трентом Бродхёрстом (20-1, 12 КО). В преддверии противостояния спортсмены прошли официальную церемонию взвешивания.

По её итогам австралиец оказался тяжелее Бивола. Вес Бродхёрста составил 79,350 кг, в то время как россиянин показал ровно 79 кг.

Встреча с участием Бивола станет соглавным событием турнира. Вторым титульным боем вечера бокса в Монако станет поединок за титул WBA во втором наилегчайшем весе между Джейми Макдонеллом и Либорио Солисом.