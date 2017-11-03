Гассиев: бой с Дортикосом пройдёт 20 января в Майами

Чемпион мира по версии IBF в первом тяжёлом весе Мурат Гассиев рассчитывает провести полуфинальный поединок WBSS с Юниером Дортикосом 20 января в Майами (Флорида, США).

«Бой пройдёт 20 января в Майами, там такое же время, как в Ньюарке, где был бой с Влодарчиком. Зрителям снова придётся рано просыпаться. Что касается возможной встречи с Усиком, то тяжело загадывать, нужно подождать, пока Усик проведёт бой и как мой бой закончится, а там посмотрим.



Бой с Дортикосом будет очень интересным и зрелищным, у него сильные, длинные руки, и он жёстко бьет», — приводит слова россиянина "Спутник-Осетия".