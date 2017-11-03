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175 лет назад 2016
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Гассиев: бой с Дортикосом пройдёт 20 января в Майами

Бокс/ММА

Чемпион мира по версии IBF в первом тяжёлом весе Мурат Гассиев рассчитывает провести полуфинальный поединок WBSS с Юниером Дортикосом 20 января в Майами (Флорида, США).

«Бой пройдёт 20 января в Майами, там такое же время, как в Ньюарке, где был бой с Влодарчиком. Зрителям снова придётся рано просыпаться. Что касается возможной встречи с Усиком, то тяжело загадывать, нужно подождать, пока Усик проведёт бой и как мой бой закончится, а там посмотрим.

Бой с Дортикосом будет очень интересным и зрелищным, у него сильные, длинные руки, и он жёстко бьет», — приводит слова россиянина "Спутник-Осетия".

Бой Гассиев — Дортикос может состояться 20 января
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Мурат Гассиев
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