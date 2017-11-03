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175 лет назад 2016
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Стиверн оказался тяжелее Уайлдера на 15 кг, Липинец тяжелее Кондо

Бокс/ММА

В ночь с 4 на 5 ноября в Бруклине (Нью-Йорк, США) состоится вечер бокса, главным событием которого станет титульная встреча в супертяжёлом весе между чемпионом по версии WBC Деонтеем Уайлдером и Бермейном Стиверном.

В преддверии противостояния боксёры прошли официальную церемонию взвешивания. По её итогам канадец оказался гораздо тяжелее оппонента. Весы под Стиверном показали 115,212 кг, в то время как Уайлдер потянул на 99,790 кг.

В рамках этого же вечера бой за титул чемпиона мира по версии IBF в первом полусреднем весе проведёт россиянин Сергей Липинец. Его вес составил 63,389 кг, а его оппонент Акихиро Кондо оказался немного легче — 63,276 кг.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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