Сироткин победил Майоргу

В Нижнем Новгороде завершился вечер бокса, главным событием которого был поединок за титул интернационального чемпиона по версии WBA во втором среднем весе между Андреем Сироткиным (14-0, 4 КО) и бывшим чемпионом мира Рикардо Майоргой (32-10-1, 26 КО).

Встреча завершилась в десятом раунде, когда никарагуанец отказался от продолжения поединка в связи с полученной травмой. Сироткин доминировал в ходе всего боя и выиграл каждый из раундов.

«Дома тяжело боксировать, большой груз ответственности. Спасибо всем за организацию мероприятия. Посвящаю эту победу своему сыну, который родился недавно. И, конечно, тренеру», — заявил Сироткин после боя.