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175 лет назад 2016
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Куцелаба отстранён от участия в UFC 217 из-за нарушения антидопинговых правил

Бокс/ММА

Молдавский боец Ион Куцелаба был дисквалифицирован в связи с подозрением в нарушении антидопинговых правил и не выступит на турнире UFC 217, сообщает MMA Fighting.

Куцелаба должен быть сразиться с Михалом Олексейчуком. Однако в UFC подтвердили, что бой не состоится, поскольку Антидопинговое агентство США (USADA) начало расследование в отношении Иона.

Турнир по смешанным единоборствам UFC 217 пройдёт в ночь с 4 на 5 ноября на арене «Мэдисон Сквер Гарден» (Нью-Йорк, США). Главным его событием станет встреча между чемпионом промоушена в среднем весе Майклом Биспингом и Жоржем Сен-Пьером.

Источник: MMA Fighting Сообщить об ошибке
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