Куцелаба отстранён от участия в UFC 217 из-за нарушения антидопинговых правил

Молдавский боец Ион Куцелаба был дисквалифицирован в связи с подозрением в нарушении антидопинговых правил и не выступит на турнире UFC 217, сообщает MMA Fighting.



Куцелаба должен быть сразиться с Михалом Олексейчуком. Однако в UFC подтвердили, что бой не состоится, поскольку Антидопинговое агентство США (USADA) начало расследование в отношении Иона.

Турнир по смешанным единоборствам UFC 217 пройдёт в ночь с 4 на 5 ноября на арене «Мэдисон Сквер Гарден» (Нью-Йорк, США). Главным его событием станет встреча между чемпионом промоушена в среднем весе Майклом Биспингом и Жоржем Сен-Пьером.