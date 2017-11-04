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175 лет назад 2016
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Уайлдер: если бы я не был чёрным, я был бы популярнее

Бокс/ММА

Чемпион WBC в супертяжёлом весе Деонтей Уайлдер рассказал о причинах своей непопулярности и посетовал на то, что ему так и не попадались достойные противники на пути.

«Я не могу самостоятельно доказать, что я — сильнейший в мире. Мне нужен соперник. Мне нужны сильнейшие. Я вызывал на бой всех их. В итоге одни пошли другим путём, а другие попались на допинге. Никто из недоброжелателей не хочет видеть Уайлдера в бою с достойным соперником, потому что, если это случится — я буду победителем, и им придётся признать свою неправоту. Уверен, если бы я был другой национальности, я был бы популярным. Это всё потому, что я чёрный», — цитирует Уайлдера ESPN.

Источник: ESPN US Сообщить об ошибке
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