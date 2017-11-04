Кормье встретится с Оздемиром в следующем бою

Чемпион UFC в полутяжёлом весе Даниэль Кормье подтвердил, что проведёт следующий бой против Волкана Оздемира. Ранее сообщалось, что Кормье должен встретиться в следующем бою с Александром Густафссоном.



«Волкан Оздемир будет драться со мной. На его счету три победы подряд. Бой с Густафссоном подождёт, с ним я уже дрался. Нужно что-то новое, что-то другое. Густафссон не особо расстроился, навряд ли есть человек, который захочет пройти через то, через что прошли мы. Он не сумасшедший, поэтому легко принял эту ситуацию», — приводит слова Кормье FOX Sports.