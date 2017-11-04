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175 лет назад 2016
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Биспинг: Сен-Пьер — баба, сидящая на допинге

Бокс/ММА

В ночь с 4 на 5 ноября в Нью-Йорке состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 217. Главным его событием станет встреча между чемпионом организации в среднем весе Майклом Биспингом и Жоржем Сен-Пьером. Биспинг на пресс-конференции обвинил своего соперника в применении допинга.

«Сен-Пьер — баба, сидящая на допинге. Зрители меня могут освистывать сколько угодно, но, к несчастью для них, завтра эту бабу я отправлю в нокаут. Он уходил на четыре года. Он мошенник, принимающий допинг. Завтра он проиграет», — цитирует Биспинга MMAFighting.

Источник: MMA Fighting Сообщить об ошибке
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