Биспинг: Сен-Пьер — баба, сидящая на допинге

В ночь с 4 на 5 ноября в Нью-Йорке состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 217. Главным его событием станет встреча между чемпионом организации в среднем весе Майклом Биспингом и Жоржем Сен-Пьером. Биспинг на пресс-конференции обвинил своего соперника в применении допинга.



«Сен-Пьер — баба, сидящая на допинге. Зрители меня могут освистывать сколько угодно, но, к несчастью для них, завтра эту бабу я отправлю в нокаут. Он уходил на четыре года. Он мошенник, принимающий допинг. Завтра он проиграет», — цитирует Биспинга MMAFighting.