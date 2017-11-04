Фроч: Уайлдер — лучший панчер в супертяжёлом весе

Экс-чемпион мира в суперсреднем дивизионе Карл Фроч выразил мнение, что Деонтей Уайлдер является лучшим панчером в супертяжёлом весе.



«Никаких сомнений, Уайлдер — лучший панчер в супертяжёлом весе. Результаты Энтони Джошуа впечатляют, но у него нет такого разящего нокаутирующего удара. Он не смог этого сделать ни в бою с Кличко, ни в поединке с Такамом, хотя и попадал в цель. Уайлдер таким ударом обладает, но допускает много ошибок на ринге. Он размашист, не хладнокровен. Он промахивается и делает себя уязвимым. Но идеальных бойцов не бывает», — приводит слова Фроча SkySports.