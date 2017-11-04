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175 лет назад 2016
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Дюран: Ригондо победит Василия Ломанченко

Бокс/ММА

Легендарный боксёр Роберто Дюран дал свой прогноз на поединок между Гильермо Ригондо и Василием Ломанченко. Бой состоится в Нью-Йорке 9 декабря 2017 года.

«Непросто прогнозировать исход этого поединка, но я бы рискнул поставить на Ригондо. Ригондо сильнее и быстрее. В новой для него весовой категории его удар будет ещё весомее. Люди считают, что если вы становитесь тяжелее, то ваша мощь куда-то уходит. Это ерунда. На самом деле вы становитесь мощнее, быстрее и выносливее», — приводит слова Дюрана ESPN Deportes.

Источник: ESPN Deportes Сообщить об ошибке
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