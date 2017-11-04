Дюран: Ригондо победит Василия Ломанченко

Легендарный боксёр Роберто Дюран дал свой прогноз на поединок между Гильермо Ригондо и Василием Ломанченко. Бой состоится в Нью-Йорке 9 декабря 2017 года.



«Непросто прогнозировать исход этого поединка, но я бы рискнул поставить на Ригондо. Ригондо сильнее и быстрее. В новой для него весовой категории его удар будет ещё весомее. Люди считают, что если вы становитесь тяжелее, то ваша мощь куда-то уходит. Это ерунда. На самом деле вы становитесь мощнее, быстрее и выносливее», — приводит слова Дюрана ESPN Deportes.