Стиверн: упакую Уайлдера и отправлю на пенсию

В ночь с 4 на 5 ноября мск в Бруклине состоится большой вечер бокса, главным событием которого станет встреча между чемпионом мира по версии WBC в супертяжёлом весе Деонтеем Уайлдером и бывшим обладателем этого титула Бермейном Стиверном. В преддверии этого боя Стиверн пообещал отправить на пенсию своего соперника.



«Он сказал, что я боюсь. Господи, я не боюсь тебя. Ты сумасшедший? Сумасшедший? Сумасшедший? Я не боюсь тебя, слышишь, не боюсь. Я здесь именно потому, что не боюсь тебя. Я собираюсь заставить тебя поплясать завтра вечером. Я сломаю твои рёбра, твою челюсть, упакую и отправлю тебя домой и на пенсию», — приводит слова Стиверна Boxingscene.