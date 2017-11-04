Тайсон Фьюри хочет боя с Деонтеем Уайлдером

Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе Тайсон Фьюри сказал, что хотел бы встретиться не только с Энтони Джошуа, но и с другим чемпионом дивизиона — Деонтеем Уайлдером.

«Мне не нравится Уайлдер, а я не нравлюсь ему. Но, в конечном счёте, есть только один способ решить эти разногласия — выйти в ринг и подраться с ним.

Между мною и легендарной славой — всего пара бойцов. Если побью Энтони Джошуа и Деонтея Уайлдера, это будет означать, что я являюсь доминирующей силой супертяжёлого веса в нашей эре. Что касается лицензии, то всё идёт хорошо, и, уверен, она будет восстановлена", — приводит слова Фьюри BoxingScene.