Гранадос: бой с Портером — шанс доказать, что я готов к бою с любым соперником

В ночь с 4 на 5 ноября в Бруклине (Нью-Йорк, США) состоится вечер бокса, главным событием которого станет встреча между Деонтеем Уайлдером и Бермейном Стиверном. В андеркарде этого боя состоится поединок между экс-чемпионом в полусреднем весе Шоном Портером и Эдрианом Гранадосом. Последний уверен, что это противостояние станет для него хорошим шансом заявить о своих амбициях.

«Драться на таком уровне много значит для меня. Мне нужна победа, чтобы я закрыл поражение от Бронера. Я хочу показать, что я могу дать этому спорту гораздо больше.

В общем, это отличная возможность показать, что я готов к любым соперникам. Я могу конкурировать на самом высоком уровне, и я покажу это», — приводит слова Гранадоса RingTV.