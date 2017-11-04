Дж. Джонс поддержал Сен-Пьера перед боем с Биспингом

В ночь с 4 на 5 ноября на арене «Мэдисон Сквер Гарден» (Нью-Йорк, США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 217. Главным его событием станет титульный бой между чемпионом организации в среднем весе Майклом Биспингом и возобновившим карьеру Жоржем Сен-Пьером.

Незадолго до поединка поддержку последнему выразил экс-чемпион организации Джон Джонс.

«Сен-Пьер, ты всегда был большим вдохновением для меня. Покажи этим вечером всему миру, насколько великим ты можешь быть. Молюсь за тебя», — написал Джонс на своей официальной странице в «Твиттере».