Бивол нокаутировал Броадхерста и защитил титул чемпиона WBA в полутяжёлом весе

Российский боксёр Дмитрий Бивол защитил титул чемпиона WBA в полутяжёлом весе победив австралийца Трента Броадхерста в Монако. Россиянин вышел победителем из этого поединка уже по итогам первого раунда, нокаутировав соперника.



Эта защита титула стала первой в карьере Бивола. Теперь на счету российского спортсмена 12 побед в 12 боях, 10 из них были одержаны досрочно.