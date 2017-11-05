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175 лет назад 2016
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Бивол нокаутировал Броадхерста и защитил титул чемпиона WBA в полутяжёлом весе

Бокс/ММА

Российский боксёр Дмитрий Бивол защитил титул чемпиона WBA в полутяжёлом весе победив австралийца Трента Броадхерста в Монако. Россиянин вышел победителем из этого поединка уже по итогам первого раунда, нокаутировав соперника.

Эта защита титула стала первой в карьере Бивола. Теперь на счету российского спортсмена 12 побед в 12 боях, 10 из них были одержаны досрочно.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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