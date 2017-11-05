Александр Емельяненко продекламировал стихотворение, посвящённое Путину

Российский боец ММА Александр Емельяненко опубликовал видеозапись, на которой продекламировал собственное стихотворение, посвящённое президенту Российской Федерации Владимиру Путину. В своём посте в «инстаграме» Емельяненко добавил хештег, предложенный главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Тот утром 4 ноября сообщил, что подарит iPhone X тому, кто прочитает лучшее стихотворение о президенте России.
«Мы гордимся нашим Президентом,
Мы гордимся Путиным всегда!
Он быстрее, выше всех, сильнее,
Он как путеводная звезда!
Я вперёд за нашим президентом,
И в огонь, и в воду побегу,
Он помог России встать с коленей,
Вытащил он за уши страну!
С Вами я, Владимир Путин,
Ночью сплю спокойно, не страшась,
Что придут к нам завтрашние будни,
И никто не вступится за нас.
Продолжайте править нашим миром,
Для России Вы и воздух, и вода,
Знамя Вы, герой для всей России,
Мы пойдём за Вами до конца!»
Видео доступно для просмотра в "инстаграме" Александра Емельяненко.