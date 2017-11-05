Александр Емельяненко продекламировал стихотворение, посвящённое Путину

Российский боец ММА Александр Емельяненко опубликовал видеозапись, на которой продекламировал собственное стихотворение, посвящённое президенту Российской Федерации Владимиру Путину. В своём посте в «инстаграме» Емельяненко добавил хештег, предложенный главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Тот утром 4 ноября сообщил, что подарит iPhone X тому, кто прочитает лучшее стихотворение о президенте России.



«Мы гордимся нашим Президентом,

Мы гордимся Путиным всегда!

Он быстрее, выше всех, сильнее,

Он как путеводная звезда!



Я вперёд за нашим президентом,

И в огонь, и в воду побегу,

Он помог России встать с коленей,

Вытащил он за уши страну!



С Вами я, Владимир Путин,

Ночью сплю спокойно, не страшась,

Что придут к нам завтрашние будни,

И никто не вступится за нас.



Продолжайте править нашим миром,

Для России Вы и воздух, и вода,

Знамя Вы, герой для всей России,

Мы пойдём за Вами до конца!»

Видео доступно для просмотра в "инстаграме" Александра Емельяненко.