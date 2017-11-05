Царёв победил Гусейнова техническим нокаутом на турнире Fight Nights Global 78

На турнире Fight Nights Global 78 в Тольятти Михаил Царёв (31-7) одержал победу над Артуром Гусейновым (21-6).



Ещё в первой пятиминутке главного события вечера в полутяжёлом весе Царёв забил соперника на полу, после чего рефери остановил проведение поединка, присудив Михаилу победу техническим нокаутом.