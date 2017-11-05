На турнире Fight Nights Global 78 в Тольятти Михаил Царёв (31-7) одержал победу над Артуром Гусейновым (21-6).
Ещё в первой пятиминутке главного события вечера в полутяжёлом весе Царёв забил соперника на полу, после чего рефери остановил проведение поединка, присудив Михаилу победу техническим нокаутом.
Царёв победил Гусейнова техническим нокаутом на турнире Fight Nights Global 78
На турнире Fight Nights Global 78 в Тольятти Михаил Царёв (31-7) одержал победу над Артуром Гусейновым (21-6).
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке