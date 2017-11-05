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175 лет назад 2016
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Уайлдер нокаутировал Стиверна и защитил пояс WBC в супертяжёлом весе

Бокс/ММА

В главном поединке вечера бокса в Бруклине во второй раз в карьере сошлись чемпион WBC в супертяжёлом весе Деонтей Уайлдер и бывший обладатель этого пояса Бермейн Стиверн. Уже в первом раунде действующий чемпион отправил Стиверна в нокдаун, а после тремя сокрушительными ударами нокаутировал соперника, после чего бой был остановлен.

Таким образом, пояс чемпиона мира в супертяжёлом весе по версии WBC остался у Уайлдера.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Бермейн Стиверн Деонтей Уайлдер WBC
Новости. Бокс/ММА
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