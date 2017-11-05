Уайлдер нокаутировал Стиверна и защитил пояс WBC в супертяжёлом весе

В главном поединке вечера бокса в Бруклине во второй раз в карьере сошлись чемпион WBC в супертяжёлом весе Деонтей Уайлдер и бывший обладатель этого пояса Бермейн Стиверн. Уже в первом раунде действующий чемпион отправил Стиверна в нокдаун, а после тремя сокрушительными ударами нокаутировал соперника, после чего бой был остановлен.



Таким образом, пояс чемпиона мира в супертяжёлом весе по версии WBC остался у Уайлдера.