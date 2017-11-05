В главном поединке вечера бокса в Бруклине во второй раз в карьере сошлись чемпион WBC в супертяжёлом весе Деонтей Уайлдер и бывший обладатель этого пояса Бермейн Стиверн. Уже в первом раунде действующий чемпион отправил Стиверна в нокдаун, а после тремя сокрушительными ударами нокаутировал соперника, после чего бой был остановлен.
Таким образом, пояс чемпиона мира в супертяжёлом весе по версии WBC остался у Уайлдера.
Уайлдер нокаутировал Стиверна и защитил пояс WBC в супертяжёлом весе
В главном поединке вечера бокса в Бруклине во второй раз в карьере сошлись чемпион WBC в супертяжёлом весе Деонтей Уайлдер и бывший обладатель этого пояса Бермейн Стиверн. Уже в первом раунде действующий чемпион отправил Стиверна в нокдаун, а после тремя сокрушительными ударами нокаутировал соперника, после чего бой был остановлен.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке