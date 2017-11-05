Сент-Пьер победил Биспинга удушающим приёмом и стал чемпионом UFC в среднем весе

В Нью-Йорке завершился главный бой шоу UFC 217 между чемпионом в среднем весе Майклом Биспингом и экс-чемпионом в полусреднем весе Джорджем Сент-Пьером. Победитель был определён по итогам третьего раунда — Сент-Пьер применил удушающий приём и стал чемпионом UFC в среднем весе.



Также отметим поединок чемпиона в легчайшем весе Коди Гарбрандта и Ти Джея Диллашоу, по итогам которого последний вернул себе титул чемпиона UFC.

Россиянин Алексей Олейник потерпел своё первое досрочное поражение в UFC в поединке с американцем Кертисом Блейдсом. Представитель США победил техническим нокаутом во втором раунде, бой был остановлен по решению врача.