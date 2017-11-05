Уайт: следующий бой Сен-Пьера будет с Уитакером

Глава UFC Дэна Уайт прокомментировал победу нового чемпиона организации Жоржа Сен-Пьера над Майклом Биспингом, а также рассказал о следующем поединке канадца.

«Сен-Пьер был сегодня очень хорош. Даже Али не выглядел так после столь долгого простоя. Мало кто может вернуться таким образом. Очевидно, что нам есть смысл вернуться с ним в Монреаль. Следующий его поединок будет с Робертом Уитакером (временный чемпион UFC в среднем весе — прим. „Чемпионата“). Сейчас он отправлен в больницу», — заявил Уайт на пресс-конференции после завершения турнира UFC 217.