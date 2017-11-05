Портер победил Гранадоса, Бризил нокаутировал Молину

В ночь с 4 на 5 ноября в Бруклине (Нью-Йорк, США) состоялся большой вечер бокса, главным событием которого стала встреча между Деонтеем Уайлдером и Бермейном Стиверном. В андеркарте этой встречи состоялся ряд интересных противостояний.

Так, бывший чемпион мира Шон Портер справился с Эдрианом Гранадосом, победив того единогласным решением судей — трижды по 117:110.

Два бывших претендента на титул в супертяжёлом весе Доминик Бризил и Эрик Молина встретились в очном поединке. Сильнее в нём оказался Бризил. В восьмом раунде он отправил своего оппонента в нокдаун, Молина достоял до конца трёхминутки, однако отказался от продолжения боя перед девятым раундом.