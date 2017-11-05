Встреча Лебедева и Мальдонадо не состоится

Глава промоутерской компании «Мир Бокса» Андрей Рябинский исключил возможность проведения поединка между чемпионом мира в первом тяжёлом весе по версии WBA Super Дениса Лебедева с бойцом смешанных единоборств Фабио Мальдонадо.

«Мы не ведём переговоры об этом, но мы долго совещались, думали, делать это или не делать. Камил Гаджиев — опытный организатор поединков, у него были разумные аргументы по поводу того, что, может быть, есть смысл это сделать. Мы всерьёз над этим думали, но реально у нас это не складывается. Что касается следующего поединка Дениса Лебедева, то всё в следующем году», — приводит слова Рябинского ТАСС.