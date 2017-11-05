Липинец: готов к любому вызову

Минувшей ночью российский боксёр Сергей Липинец завоевал вакантный титул чемпиона мира по версии IBF в первом полусреднем весе, одолев единогласным решением судей Акихиро Кондо. После завершения поединка он поделился впечатлениями от него.

«Это был хороший бой, и я думаю, что счёт судейских записок был правильным. Столкновение головами ухудшило моё зрение, что привело к нескольким глупо пропущенным ударам. В целом же я доволен выступлением. Мне нужно продолжать прогрессировать, я готов к любому вызову, который будет стоять на моём пути», — приводит слова Липинца RingTV.