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175 лет назад 2016
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Липинец: готов к любому вызову

Бокс/ММА

Минувшей ночью российский боксёр Сергей Липинец завоевал вакантный титул чемпиона мира по версии IBF в первом полусреднем весе, одолев единогласным решением судей Акихиро Кондо. После завершения поединка он поделился впечатлениями от него.

«Это был хороший бой, и я думаю, что счёт судейских записок был правильным. Столкновение головами ухудшило моё зрение, что привело к нескольким глупо пропущенным ударам. В целом же я доволен выступлением. Мне нужно продолжать прогрессировать, я готов к любому вызову, который будет стоять на моём пути», — приводит слова Липинца RingTV.

Липинец победил Кондо и стал чемпионом мира IBF в первом полусреднем весе
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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