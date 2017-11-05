Енджейчик: не сравнивайте меня с Рондой Роузи

Экс-чемпионка UFC Йоанна Енджейчик прокомментировала поражение на турнире UFC 217 от Роуз Намаюнас, призвав не сравнивать её с бывшей чемпионкой организации Рондой Роузи.

«Не сравнивайте меня с Рондой Роузи, у меня с ней нормальные отношения, но предлагаю оставить всё это дерьмо в стороне. Я никогда не воспринимала бои как что-то личное и эмоциональное.

Когда я готовилась к этому поединку, всё шло очень гладко. Я прошла хороший тренировочный лагерь и готовилась 13 недель. Поражение — большая неожиданность, такое случается. Мои позравления Намаюнас. Она поймала меня, и я даже не знаю, что произошло. Это единоборства, такое случается, мы знаем о рисках. Я рада за неё, но я вернусь сильнее", — заявила полячка на пресс-конференции после боя.