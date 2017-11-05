Уайлдер: многие избегают меня или используют допинг

Чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе Деонтей Уайлдер высказал некоторое разочарование тем, как складывается его карьера.

«Конечно, разочарование есть. Моя карьера немного похожа на какое-то сумасшествие. Много соперников избегают меня, многие же используют допинг. Что касается Стиверна, то для того, чтобы выйти со мной на ринг, требуется много смелости. Он чистый боец, и он сделал всё, что было в его силах», — приводит слова Уайлдера BoxingScene.

Минувшей ночью американец в очередной раз защитил титул, нокаутировав Бермейна Стиверна.