Бризил: хочу боя с Уайлдером

Бывший претендент на титул чемпиона мира в супертяжёлом весе Доминик Бризил заявил о своём желании встретиться с обладателем пояса по версии WBC Деонтеем Уайлдером.

«Деонтей тот, с кем я хочу встретиться. Я должен провести с ним бой. У нас с ним есть кое-какое дело, которое должны решить только мы, как мужчина с мужчиной», — приводит слова Бризила BoxingScene.

Минувшей ночью Доминик выступил в андеркарде боя Уайлдер — Стиверн, нокаутировав другого экс-претендента на титул Эрика Молину. Первоначально сообщалось, что встреча Бризил — Молина станет элиминатором к бою с Уайлдером, однако позже президент WBC опроверг эту информацию.