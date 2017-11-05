Сен-Пьер: суть единоборств не в том у кого больше яйца, а в технике и умениях

Чемпион UFC в полусреднем весе Жорж Сен-Пьер прокомментировал победу над Майклом Биспингом на турнире UFC 217, рассказав, что британцу удалось пару раз потрясти его.

«Суть смешанных единоборств заключаются не в том, у кого больше яйца, а в технике, умении расставлять ловушки и в уме. Я пытался доказать это сегодня, подравшись с куда более крупным бойцом.

Я принял бой не в своей весовой категории как вызов. В моей карьере было время, когда я был очень занят и проводил обязательную защиту одну за другой. Так что у меня не было возможности перейти в другой дивизион. Теперь я набрал немного мышечной массы и принял такой вызов.

Я смотрел бои Биспинга и мой план состоял в том, чтобы отвлекать его атаками слева и провести главный удар справа. Это то, над чем мы работали большую часть боя. Иногда я расставляю ловушки, я более опытный.

Что касается Майкла, то пару раз он меня реально ошеломил. Я пытался скрыть это, но я бы не хотел повторения такой встречи. Биспинг — самый сложный мой соперник. Я буду его фанатом. Он пример того, как нужно трудиться", — заявил Сен-Пьер в интервью после боя.