Бивол готов вернуться в ринг в январе

Чемпион мира по версии WBA в полутяжёлом весе Дмитрий Бивол рассказал о своей победе над Трентом Бродхёрстом, а также назвал ориетнировочную дату возвращения. По его словам, следующий бой он будет готов провести в январе. Наиболее вероятным соперником Бивола является Салливан Баррера.

«Не ожидал, что всё получится так быстро. Всегда настраиваюсь на 12 раундов. Но после первых удачных атак понял, что есть вероятность хорошо попасть. Удар получился неожиданным. Я не собирался на перерыв и был сконцентрирован до последней секунды. Я не готовил этот удар, но моментами были мысли, что он так быстро бьёт джеб, что можно поймать его после уклона. Хотя получилось немного по-другому — получилось, что я ударил его вдогонку.



Следующий бой? Задайте этот вопрос через недельку и лучше моему промоутеру или менеджеру. В принципе, я готов выйти в ринг, но не раньше января. Что касается предстоящих других титульных боёв в полутяжёлом весе, думаю, что Ковалёв и Бетербиев завоюют пояса», — рассказал Бивол в интервью, размещённом на официальном сайте промоутерской компании «Мир бокса».