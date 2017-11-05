В ночь с 4 на 5 ноября в Нью-Йорке состоялся турнир UFC 217, в рамках которого прошёл титульный бой в среднем весе между Майклом Биспингом и Жоржем Сен-Пьером. Победу в нём одержал последний, таким образом канадец триумфально возобновил карьеру.

После завершения поединка чемпион UFC в полусреднем весе Тайрон Вудли бросил вызов Сен-Пьеру.

«Жорж Сен-Пьер, давай же, хватит убегать», — написал Вудли на своей официальной странице в «Твиттере».

Тем не менее, вероятно, такой бой не состоится в ближайшее время. Президент UFC Дэна Уайт уже успел заявить, что в следующем поединке Сен-Пьер встретится с временным чемпионом промоушна в среднем весе Робертом Уитакером.