Олейник: постараюсь быть сильнее в следующем бою

Боец UFC Алексей Олейник, уступивший минувшей ночью на турнире UFC 217 Кёртису Блейдсу техническим нокаутом, обратился к болельщикам посредством своей официальной страницы в «Инстаграме».

«Спасибо всем хорошим людям, тем, кто меня поддерживал, кто ободрял, кто верил. Подготовка была неплохой, функционалка была одна из лучших за последнее время, также работали над ударкой. Бой шёл более-менее по плану, но после удара меня в голову на полу рефери остановил поединок и спросил меня, кружится ли голова. Я ответил: немного, но нормально, а он, сказав это доктору, сразу решил остановить бой

Состояние моё нормальное, травм, кроме нескольких синяков, нет, дух не сломлен. Извините, кого расстроил, постараюсь быть сильнее в следующем бою», — завершил Олейник.