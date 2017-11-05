M-1 Global представила проморолик к турниру M-1 Challenge 86

Компания M-1 Global представила официальный промо-ролик к предстоящему турниру по смешанным единоборствам M-1 Challenge 86 «Битва Нартов», запланированному на 24 ноября в Назрани во дворце спорта «Магас» имени Берда Евлоева.



Главным событием вечера станет поединок за титул чемпиона M-1 Challenge в категории полулегкого веса между Хамзатом Далгиевым (9-1) и действующим обладателем чемпионского пояса Иваном Бухингером (32-5).

Состав участников турнира

Бой за титул чемпиона M-1 Challenge в полулёгком весе

Хамзат Далгиев (Республика Ингушетия), 9-1 — Иван Бухингер (MMA Spirit), 32-5



До 70,3 кг. Алекси Мантюкиви (Финляндия), 10-4 — Башир Гагиев (Республика Ингушетия), 5-2



До 65,8 кг. Диего Давелла (Бразилия), 18-6-1 — Бусурманкул Абдибаит Уулу (Кыргызстан), 8-2-1



До 77,1 кг. Кямрян Аббасов (Novoros Fight), 18-3 — Александр Бутенко (Mati Team), 44-12-3

Видеоролик доступен на официальном канале M-1 Global в YouTube.