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175 лет назад 2016
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Штырков: политика UFC по отношению к бойцам похожа на какое-то рабство

Бокс/ММА

Российский боец ММА Иван Штырков поделился мнением о политике, которую американский промоушен UFC использует по отношению к своим спортсменам.

«Есть ещё такое понятие, как политика промоушена. Мне вот не очень нравится политика промоушена UFC по отношению к тем бойцам, которые там дерутся. Та политика, которую UFC диктует своим бойцам, больше похожа на какое-то рабство и не очень хорошее отношение», — цитирует Штыркова «Р-Спорт».

Компания UFC ранее предлагала Штыркову подписать контракт, однако россиянин ответил отказом.

Источник: Р-Спорт Сообщить об ошибке
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