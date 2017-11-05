У Поветкина есть запасной вариант на случай отмены боя с Хаммером

Российский промоутер Герман Титов рассказал, что команда Александра Поветкина имеет запасной вариант на тот случай, если возникнут проблемы с Кристианом Хаммером, бой с которым должен состояться 15 декабря в Екатеринбурге.



«Исключать каких-то сложных моментов со стороны команды соперника, которые могут быть связаны с различными факторами, нельзя. По их приезду сюда они могут начать выкручивать нам руки по различным моментам, менять опять условия, что им что-то не нравится или что-то им нужно добавить. Такого мы не исключаем. Поэтому мы ведём переговоры с несколькими боксёрами. И как только мы подпишем договор по замене, мы обязательно объявим.



Чтобы это не было ни для кого сюрпризом, чтобы потом никто не говорил, что нашли какого-то непонятного человека, который вышел в кроссовках. Поэтому всё объявим. Вы увидите, что этот боксёр – достойная замена, и команда Александра будет знать об этом. Но я хочу верить, что состоится бой именно с Хаммером», — цитирует Титова «Р-Спорт».